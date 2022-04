«La cosa di cui sono più orgoglioso è che abbiamo preso una città in cui si parlava di gestire il declino, oggi abbiamo una città dove si parla di crescita». Così Marco Bucci alla presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco di Genova alle prossime amministrative. L’evento si è tenuto all’hotel Bristol di via Xx Settembre, lo stesso da cui cinque anni fa era partita la sua esperienza politica.

Lo slogan scelto è Al lavoro per Genova: «I cittadini chiedono questo, vogliono che gli amministratori si tirino su le maniche, lavorino e siano in grado di consegnare fatti, non discorsi. Tra fatti e discorsi c’è una grande differenza».

L’obiettivo del centrodestra è quello di vincere al primo turno: «Se si vince al primo turno è molto meglio, ma l’importante è vincere, soprattutto perché avremo due settimane in più per lavorare per la città».

Bucci ha parlato anche del suo schieramento, con un invito a Italia Viva a unirsi: «Mi auguro che Italia Viva venga con noi, sarei molto contento se potesse avvenire e se avessimo i loro candidati nelle nostre liste civiche».

Foto in apertura: pagina Facebook Marco Bucci per Genova