Asparago violetto, carciofo spinoso, i baxin, il coniglio alla saleasca e il polpettone di Albenga. Ecco le prime De.Co. approvate al termine di un percorso accurato, con una commissione di esperti che ha effettuato una ricerca e uno studio approfondito sui primi prodotti proposti.

La denominazione comunale di Origine (De.Co) è un riconoscimento che gli enti locali, i Comuni, attribuiscono a quei prodotti agroalimentari e artigianali particolarmente caratteristici del proprio territorio, ritenuti in qualche modo “tipici” e legati storicamente al luogo.

La De.Co., quindi, dimostra l’origine locale del prodotto, ne racconta e fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori, dona quindi un’identità riconosciuta a un prodotto territoriale locale promuovendolo e valorizzandolo.

«Questi prodotti, che sono stati individuati e che per primi hanno ottenuto questo riconoscimento − afferma Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio − meglio di tutti rappresentano la tradizione e la storia della nostra città, del suo passato e ancora oggi costituiscono una risorsa per il loro valore e un’attrazione turistica. La De.Co può e deve essere uno strumento di promozione della nostra città nell’ambito del turismo enogastronomico e di quello di tipo esperienziale in forte crescita. Questo tipo di turismo unisce alla qualità dei nostri paesaggi e all’offerta diffusa sul territorio, la qualità dei nostri prodotti tipici e dei nostri sapori».