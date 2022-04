Approvato dall’ultima seduta del consiglio comunale di Albenga il rendiconto di gestione del 2021. Il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, ammonta a 12.168.267,09.

Ammontano a 285.465,15 euro i risparmi sui mutui assunti negli anni precedenti, 228.553,59 per nuovi investimenti e 1.056.547,62 euro disponibili a titolo di avanzo libero.

Tra i principali interventi effettuati al 2021, il Comune di Albenga ricorda 606.041 euro per interventi su strade (sistemazioni, ripristini, messa in sicurezza), 2.537.000 euro per interventi a tutela del territorio (in particolare messa in sicurezza di corsi d’acqua e a protezione degli arenili), 166.805 euro interventi su verde pubblico e parchi, oltre 1 milione e mezzo (1.541.290 euro) di euro per importanti interventi di edilizia scolastica (adeguamento sismico e antincendio delle scuole di via degli Orti – impermeabilizzazione del lastrico solare di via degli Orti – riparazione rete fognaria delle Paccini – allaccio alla rete idrica dell’asilo nido R. Di Ferro – manutenzione dei parapetti e dei gradini di via degli Orti – adeguamento antincendio dell’asilo nido R. Di Ferro – indagini diagnostiche dei controsoffitti degli edifici scolastici – consolidamento del muro perimetrale delle Paccini).

Attraverso la predisposizione di progetti, il Comune punta a ottenere finanziamenti da mettere a base di gara per effettuare lavori pubblici per oltre 3 milioni di euro.

Il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 è stato approvato con 11 voti della maggioranza. La minoranza (Porro, Distilo, Ciangherotti e Tomatis Roberto) ha votato contro.