Vorwerk Folletto lancia una campagna di reclutamento a livello nazionale: 1.100 posizioni aperte per diventare agente ed entrare in una team attivo sul territorio in cui ci si candida. In Liguria le posizioni aperte sono 25.

I nuovi entrati accederanno a un percorso formativo di 5 mesi guidato dai migliori esperti della vendita diretta in Italia che, unito all’affiancamento con il capo vendita sul campo, li guiderà nella professione di agente Folletto, acquisendo competenze e skill utili per la crescita personale e professionale.

Il marchio conta su una rete commerciale capillare attiva in tutta Italia con quasi 4000 agenti in forze.

È possibile candidarsi direttamente sul sito Folletto.it nella sezione “Lavora con noi”.