La Fondazione Compagnia di San Paolo ha rinnovato per il triennio 2022-2024 le convenzioni con l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Napoli Federico II e l’Università di Genova.

La Fondazione conferma il sostegno allo sviluppo del sistema universitario per generare processi volti a migliorare l’innovazione, la competitività e l’attrattività dei cinque Atenei coinvolti: 2,4 milioni di euro (dal 2019 erogati 4,8 milioni) con un totale deliberato complessivo, dal 2006 a oggi, di 219 milioni per lo sviluppo del sistema universitario.

«Il sostegno allo sviluppo del sistema universitario, inteso sia nella sua funzione di centro di didattica e di ricerca, sia come fattore di sviluppo locale – dichiara Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo – rappresenta per la nostra Fondazione un impegno consolidato, basti osservare che solo per le convenzioni universitarie abbiamo stanziato negli anni oltre 219 milioni di euro. La formazione si pone non solo come passaggio fondamentale per il pieno sviluppo dell’individuo in ambito sociale, ma anche come elemento importante di competitività economica, specie se contribuisce alla definizione di sistemi di competenze che rappresentano una delle risorse cruciali delle economie urbane contemporanee. Attraverso le convezioni 2022/24 supporteremo azioni volte ad abilitare le Università all’accesso alle risorse competitive europee e nazionali, come Next Generation EU, Horizon Europe e i bandi previsti nell’ambito del Pnrr. A tal fine, abbiamo introdotto tre nuovi ambiti d’intervento: quello “trasversale”, finalizzato a realizzare processi di rafforzamento strutturale a vantaggio dell’ateneo, quello “terza missione”, dedicato alle azioni di public engagement, e l’ambito “azioni per lo sviluppo del territorio”, dedicato al sostegno e al rafforzamento di processi, anche in logica complementare a Pnrr e strumenti Eu».

Il principale elemento di novità del nuovo triennio risiede nella ridefinizione dell’attività con una ripartizione del sostegno erogato da Fondazione Compagnia di San Paolo in due linee di intervento: la prima, in continuità con il passato, comprende azioni gestite dall’Ateneo mediante l’attuazione di progetti definiti congiuntamente; la seconda, caratterizzante queste nuove convenzioni, riservata a iniziative gestite dalla Fondazione e/o co-progettate dalle parti incentrate sui temi delle transizioni digitale, ecologica, sociale in ottica Pnrr.