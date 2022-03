Inaugurato il primo dei quattro info point che si stanno allestendo in tutte e quatto le province liguri per l’accoglienza dei profughi ucraini. Oggi il punto informazione apre anche a Savona, mercoledì alla Spezia, dove c’è un camper temporaneo che verrà sostituito con un’analoga struttura, ed entro la fine di questa settimana anche Imperia.

L’info point di Genova si trova di fronte alla stazione Brignole, all’angolo tra via Cadorna e viale Caviglia, e sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per accogliere le persone in arrivo dall’Ucraina.

«Questi saranno punti di prima informazione e assistenza per chi dovesse arrivare dall’Ucraina autonomamente – spiega il governatore ligure Giovanni Toti – e quindi non accompagnato da associazioni umanitarie a vario titolo od onlus o avere già una struttura, come accade nella maggioranza dei casi. Probabilmente, sulla base della domanda che abbiamo potuto constatare fino ad oggi, questi Info Point avranno un uso residuale ma è importante essere pronti a orientare tutti bisogni».

Nei vari punti informazione saranno assegnati i codici stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione e su tutte le profilassi e gli adempimenti sanitari previsti o raccomandati. In tutte e quattro le province, vicino all’info point verrà allestita dalla Protezione Civile regionale una tenda per consentire a chi arriva di ripararsi dal freddo in caso di attesa nell’accesso ai vari servizi.