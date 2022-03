Regione, Alisa e le Asl sono impegnate per dare la massima assistenza anche ai 17 cittadini ucraini dializzati che sono stati gestiti fino a oggi a Genova. Lo comunica la Regione Liguria.

Di questi 5 sono seguiti in Asl 3 (Villa Scassi di Sampierdarena e Colletta di Arenzano). Dodici sono in cura presso il Policlinico San Martino.

Per evitare un sovraccarico di pazienti al San Martino, è stato formalizzato un accordo che consentirà di trasferire 5 pazienti presso altrettante postazioni per dializzati in Asl 4 al reparto di nefrologia dell’Ospedale di Sestri Levante.