Confindustria La Spezia ha organizzato una raccolta fondi per l’accoglienza della popolazione ucraina.

La raccolta fondi è aperta a tutti, singoli privati, piccole e grandi imprese, nell’idea di contribuire nel migliore dei modi e ognuno secondo le proprie possibilità.

«Questa raccolta – dichiara il presidente Mario Gerini – è un modo per fare sentire la nostra vicinanza a tutte le persone che sono lontane dal proprio Paese e non dispongono di un luogo sicuro in cui vivere».

Per donare è possibile effettuare un versamento entro il 15 marzo 2022 sul conto corrente bancario intestato a Confindustria La Spezia – Credit Agricole – Sede Centrale – Iban: IT 78L 06230 10705 000040440894 – con la causale “Aiuto per l’Ucraina“.