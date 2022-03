La compagine composta da Tim, Leonardo, Cdp (attraverso la controllata Cdp Equity) e Sogei, ha presentato oggi l’offerta finale per la realizzazione del Polo strategico nazionale nell’ambito della gara europea per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della progettazione, realizzazione e gestione di un’infrastruttura per l’erogazione di servizi cloud per la pubblica amministrazione.

L’offerta proposta in gara segue la proposta di finanza di progetto a iniziativa privata presentata dalla stessa compagine nei mesi scorsi (cfr. comunicato stampa diffuso in data 28.09.2021) e selezionata, lo scorso 27 dicembre, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale (decreto n. 47/2021-PNRR), quale proposta di riferimento ai fini dell’avvio della gara, essendo stata valutata pienamente rispondente alle esigenze espresse nella Strategia Cloud Italia.

L’offerta prevede che, in caso di aggiudicazione della gara, venga costituita una joint venture tra i componenti della compagine in forma di società per azioni per l’erogazione di soluzioni e servizi cloud a sostegno della p.a. nell’ottica di assicurare il maggior livello possibile di efficienza, sicurezza e affidabilità dei dati.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal Pnrr e dagli interventi normativi in materia di infrastrutture digitali.