L’11esimo negozio della provincia di Savona, il 40esimo in Liguria. Tigotà ha aperto a Cisano sul Neva il 667esimo negozio in Italia.

Al taglio del nastro in via Benassea era presente il sindaco Massimo Niero che ha sottolineato l’importanza dell’apertura per il territorio in termini di crescita economica ed occupazionale. Nello store lavorano otto persone, di cui sei donne con un’età media di 25 anni. Cinque le nuove assunzioni.

Il brand, leader in Italia nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa, in totale conta più di 5 mila dipendenti con una percentuale di quote rosa che supera l’85%.

«Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo – afferma Tiziano Gottardo, presidente della società – L’arrivo a Cisano sul Neva con questa inaugurazione è significativa in termini di prospettiva e crescita. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette un segnale positivo sul fronte dello sviluppo occupazionale. Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire».

Proprio in un’ottica di crescita costante Tigotà continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture in Liguria, si possono proporre i locali inviando un’email a proposte.immobili@gottardospa.it.