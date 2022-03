A Genova un bilocale di 65 mq rende mediamente intorno al 6% annuo lordo, mentre il rendimento medio del trilocale si aggira sul 5,6%.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, Genova è proprio la seconda tra le grandi città italiane per livello di rendimento. Al primo posto si trova Verona, con il 6,1%. «L’interesse degli investitori per il mattone è sempre elevato – afferma Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – nonostante nella prima parte del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registri un lieve calo degli acquisti per investimento, dal 16,8% al 16,3%».

Per quello che riguarda le altre città liguri, a Imperia i rendimenti di bilocale e trilocale sono, rispettivamente, del 5,7% e del 5,3%. Alla Spezia 5,3% per il bilocale e 4,8% per il trilocale. Chiude Savona con i rendimenti più bassi, rispettivamente del 4,5% e del 4,1%.

In base all’analisi del gruppo, gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, uffici, servizi (il cui peso è sempre maggiore dopo il lockdown) e quelle sottoposte ad interventi di riqualificazione. I rendimenti più elevati, poiché sono calcolati come rapporto tra i canoni di locazione percepiti nell’anno ed il valore dell’immobile, quasi sempre si registrano nelle zone periferiche dove i prezzi sono più contenuti.