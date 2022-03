Sarà attivo dal 7 marzo lo sportello telematico di Sestri Levante per la presentazione delle istanze in materia edilizia e paesaggistica, sia con riferimento all’edilizia residenziale, sia per i procedimenti urbanistico-edilizi degli interventi relativi alle attività produttive.

L’attivazione dello sportello telematico per la pratiche edilizie potenzia il percorso di digitalizzazione del Comune di Sestri Levante, per semplificare il rapporto tra cittadini, professionisti e uffici.

Uno strumento che permette quindi un risparmio di tempo anche per i professionisti, che non dovranno più stare in coda a uno sportello e consentirà di presentare pratiche complete e corrette, agevolando in tal modo anche le verifiche istruttorie con conseguente snellimento delle procedure e dei tempi di conclusione delle stesse.

Le modalità di inoltro delle pratiche tramite sportello telematico richiedono la registrazione dei professionisti abilitati tramite autenticazione con Spid o Cie. Accedendo al portale sarà possibile mantenersi costantemente aggiornati sullo stato delle proprie pratiche ed altresì richiedere, in caso di necessità, l’assistenza al seguente indirizzo mail: assistenza@istanze-online.it.

Dal 7 marzo l’invio telematico delle pratiche sarà l’unica modalità consentita, includendo anche le integrazioni delle pratiche già in corso di istruttoria. Solo per la prima fase di avvio dello sportello, si chiede, per le istanze edilizie, di consegnare al Sue una copia cartacea di cortesia dell’istanza presentata online. Ciò consentirà una più efficace e tempestiva istruttoria delle istanze stesse, che comunque saranno evase solo in modalità digitale con la consultazione da parte del richiedente accedendo alla sezione “La mia scrivania”.