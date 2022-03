Sarà la ditta Gomec srl a svolgere il servizio di gestione dei pneumatici di Tpl Linea, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona.

La gara d’appalto con la relativa procedura di affidamento dell’incarico per la fornitura e la manutenzione, in modalità full-service, dei pneumatici nuovi e ricostruiti per gli autobus dell’azienda di trasporto savonese, per la durata di 36 mesi, si è definita con la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa: l’importo importo finale del servizio è stato stabilito in 604.566,05 euro.

«La gestione del servizio per i pneumatici dei mezzi aziendali vuole alzare l’asticella qualitativa per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese» affermano in una nota la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

«Tpl Linea – precisa la nota – ha deciso di inserire nuove richieste di controllo e una maggiore affidabilità dei sistemi gestionali in grado di determinare e indicare puntualmente le criticità, oltre a nuovi limiti di consumo che permettano di avere pneumatici in condizioni d’esercizio ottimali. Tpl Linea ha deciso di inserire nuove richieste di controllo e una maggiore affidabilità dei sistemi gestionali in grado di determinare e indicare puntualmente le criticità, oltre a nuovi limiti di consumo che permettano di avere pneumatici in condizioni d’esercizio ottimali. Il bando rientra nel complessivo piano aziendale di potenziamento e ottimizzazione del settore forniture e manutenzioni, sul quale abbiamo investito parallelamente al progressivo rinnovo del nostro parco mezzi. E questo nonostante le forti difficoltà causate dalla pandemia e dai suoi effetti diretti sul quadro finanziario delle aziende di trasporto locali. Abbiamo ridotto il numero dei fermi macchina e la durata dei fermi per guasto, passando da 75 giorni di media a circa 40 giorni: un esempio concreto dei risultati ottenuti. E continueremo su questo percorso di qualità e sicurezza del servizio di trasporto” concludono i vertici dell’azienda savonese».