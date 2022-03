Parte la ristrutturazione del Palahockey di Sarzana con un intervento da oltre 191mila euro – come previsto dal progetto elaborato dall’architetto Francesca Zani – per la ristrutturazione della facciata dello stabile (intonaci e tinteggiatura completa) da anni in uno stato di abbandono, oltre al ripristino del cornicione e alla messa in posa di un nuovo impianto di illuminazione esterna più green dotato di lampade a led (un progetto a parte prevede anche il rifacimento del marciapiede esterno all’edificio).

Con delibera n.61 la giunta comunale di Sarzana ha approvato il progetto relativo alla manutenzione straordinaria esterna del Palahochey di piazza Terzi.

La riqualificazione esterna dell’edificio rappresenta solo il secondo lotto di una progettazione più ampia, già deliberata, che riguarda anche la parte interna che servirà per una nuova pista adeguata ai canoni imposti dalla Federazione Sport Rotellistici agli standard europei degli atleti, oltre al rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi.