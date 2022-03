“Dalle città all’Italia, una proposta per il Paese” è il titolo della convention in programma domani, sabato, a Genova nella sala auditorium dell’Acquario di Genova e organizzata da Giovanni Toti in qualità di leader politico, in vista delle prossime amministrative.

Apertura dei lavori alle 9.45, alle 10 approfondimenti tematici su “I Comuni al centro dell’Italia”, “Sanità: la persona al centro”, “I giovani al centro del paese”, “In un mondo che cambia, l’Italia al centro”, “Italia al centro”, “Territori al centro: dal Nord, al Centro, al Sud”.

Alle 12.20 conclusioni di Toti.

Nel pomeriggio i lavori ricominciano alle 15.30. Alle 15.40 “Ripartiamo dalla Liguria” di Enzo Risso.

Alle 15.50 approfondimenti tematici “Avanti Genova” su Città e ambiente, Vita e lavoro, Salute e sanità, Giovani e donne, Cultura, turismo e sport.

Alle 17.50 Avanti La Spezia con Peracchini sindaco.

Alle 18 Avanti Genova con Bucci sindaco.

Alle 18.10 conclusioni di Giovanni Toti.