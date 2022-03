Facilitare l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro per 95 persone con disabilità grazie all’ottenimento di una qualifica. Tutto ciò è possibile grazie al progetto innovativo della Regione Liguria “Ricostruire il Mio Futuro”, un percorso integrato di certificazione delle competenze professionale attraverso il sistema regionale ivc (identificazione validazione e certificazione), presentato dagli assessori al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino e alla Formazione e Politiche sociali Ilaria Cavo.

I destinatari sono lavoratori o lavoratrici con disabilità, disoccupati e iscritti negli elenchi della Legge 68/99. L’accesso ai percorsi avviene con modalità a sportello, negli uffici regionali del Collocamento Mirato, fino a esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a circa 400 mila euro afferenti al Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità.

«Un progetto dagli alti contenuti morali – ha dichiarato l’assessore Berrino – Spesso la costruzione di un percorso di orientamento professionale di una persona con disabilità passa attraverso la necessità di riqualificazione, in quanto le competenze professionali in suo possesso purtroppo non risultano più spendibili poiché incompatibili con l’attuale stato di salute. Ricostruire il Mio Futuro vuole quindi dare una speranza a 95 persone alle quali verrà rilasciata una certificazione che rimarrà per sempre. Voglio ringraziare tutti i soggetti che hanno reso possibile questo progetto innovativo».

L’accesso al percorso integrato avviene con modalità a sportello negli uffici del collocamento mirato della Regione Liguria, dove i lavoratori scelgono l’ente titolato a cui affidarsi per la realizzazione della prima parte del percorso tenendo presente il settore economico professionale.

Il percorso si concluderà con la certificazione da parte di Alfa, ente regionale titolare che ha la governance del sistema di ivc delle competenze e che cura il repertorio ligure delle professioni al quale si fa riferimento per certificare competenze e profili professionali.

Il percorso è strutturato in moduli ognuno dei quali costituisce un’unità a sé stante, che, se portata a termine dal lavoratore, consente di accedere agli altri moduli e contestualmente di ottenere un documento di evidenza dell’attività svolta e del risultato conseguito durante la partecipazione al modulo stesso. La durata standard della presa in carico del lavoratore da parte del soggetto titolato scelto è di 6 mesi.

L’ente titolato valuta inoltre la necessità di completare le competenze già in possesso del lavoratore con una formazione breve, individuale e personalizzata da svolgere nello stesso ente. Essa può durare fino a un massimo di 60 ore ed è suddivisa in tre moduli della durata di 20 ore ciascuno.

«È un progetto importante che sottolinea l’attenzione e la sensibilità di Regione verso il mondo delle persone diversamente abili – dichiara l’assessore Cavo – coniugando le politiche attive del lavoro con la formazione e la certificazione delle competenze. L’obiettivo è quello di valorizzare, e all’occorrenza rafforzare, le capacità acquisite dalla persona attraverso percorsi esperienziali, per aumentarne l’occupabilità e quindi per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. In questo contesto più che mai l’ivc delle competenze diventa uno strumento di inclusione sociale e professionale; inoltre, la certificazione delle competenze potrà dare luogo al riconoscimento di crediti formativi. Anche attraverso uno strumento come questo si mette al centro la persona cercando di ridurre le barriere e di valorizzare al massimo le sue potenzialità».

Di seguito l’elenco degli enti titolati ivc ammessi all’erogazione dei servizi:

• ATI Proxima – Agorà (Capofila Proxima srl- Partner Agorà Soc.Coop.Soc.);

• ATS Conform-Focus (Capofila Conform srl- Partner Focus Soc.Coop.arl);

• ATS “Diamo forza al nostro futuro” (Capofila Fondazione Cif – Partner Il Sentiero di Arianna);

• ATS “Life –Leggere il futuro attraverso le esperienze” (Capofila Opera Diocesana Madonna dei bambini “Villaggio del Ragazzo” – Partner Accademia del turismo S.c.r.l.);

• As.For.;

• Cescot;

• Cnos- Fap Lt;

• Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Savona;

• Forma;

• Forma Mentis srl;

• Formimpresa Liguria;

• Is.For.Coop;

• S.e.i.-C.p.T.;

• Signum arl Soc.Coop.