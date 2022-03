I finanziamenti per il completamento della linea Finale-Andora (raddoppio del ponente ligure) e per la galleria di valico della ferrovia Pontremolese sono stati inseriti nel Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, approvato ieri in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati.

Nel documento sono elencate le priorità del nuovo contratto di programma Rfi-Ministero delle Infrastrutture e della mobilità che ridisegnerà la rete ferroviaria italiana.

Per la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, «il completamento del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia consentirà di superare la storica inadeguatezza della linea ferroviaria che collega la regione alla Francia”.

La linea ferroviaria Pontremolese “sarà fondamentale non solo per le attività economiche legate ai porti della Spezia e Marina di Carrara – si legge in un commento di Confindustria La Spezia – ma anche per le attività legate alla logistica dei territori interessati delle regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana, contribuendo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica di queste regioni”.

“Il potenziamento del collegamento ferroviario consentirà a tutti questi territori di essere più competitivi incrementando i relativi commerci e la crescita economica. Questo significa sviluppo sociale, ricaduta occupazionale e conseguente incremento demografico”.