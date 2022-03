Ricavi pari a 46,7 milioni (+38,4% rispetto al 2020), ebitda adj.9,0 milioni (19,2% ebitda margin e +67,0% rispetto al 2020), risultato netto adj. 4,9 milioni (10,6% sui ricavi), flusso di cassa operativo adj2 5,5 milioni (2,4 milioni nel 2020), indebitamento netto 0,7 milioni (15,5 milioni nel 2020). Sono i dati salienti dei risultati del gruppo Racing Force al 31 dicembre 2021.

L’incremento ha caratterizzato tutte le aree geografche in cui Racing Force opera, con un forte aumento in tutte le principali categorie di prodotto, grazie alle sinergie tra i brand del gruppo.

Il cda di Racing Force spa ha proposto all’assemblea di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a 1.812.595 euro come segue: 76.218 euro a riserva legale, in modo da raggiungere il quinto del capitale sociale; 1.663.021,50 euro a dividendi da distribuire, pari a euro 0,07 per azione.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, commenta: «Gli ultimi due anni hanno rappresentato una grande sfida per Racing Force Group. Subito dopo le acquisizioni di Bell e ZeroNoise a dicembre 2019, la pandemia ha reso più difficile l’ambizioso processo di integrazione dei diversi brand del nostro gruppo. Ma grazie al duro lavoro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, alla loro dedizione e passione, oggi possiamo celebrare dei risultati record o, con lo sguardo già rivolto al futuro. Siamo pronti a cogliere le nuove sfide di fronte a noi, consapevoli del grande potenziale di Racing Force».