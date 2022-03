Racing Force Group e Valentino Rossi hanno siglato un accordo pluriennale di partnership, che prevede una collaborazione nella nuova fase della carriera sportiva del campione di Tavullia.

Il leggendario pluricampione del Motomondiale utilizzerà abbigliamento ignifugo Omp e caschi Bell nella sua seconda vita agonistica, quella da pilota automobilistico impegnato in un programma internazionale in ambito GT.

Rossi, che già in passato ha collaborato con Omp in occasione dei suoi impegni a quattro ruote, indosserà tuta, scarpe, guanti e underwear Omp completamente personalizzati, e sarà protetto da caschi Bell, anch’essi customizzati.

Per VR46 e Racing Force Group è la conferma di una fiducia reciproca cresciuta nel corso degli anni, nel segno di una passione assoluta per le corse, la velocità, la tecnologia e il dettaglio. «Sono felice di iniziare la mia carriera nell’automobilismo con Omp e Bell – afferma Rossi – Sono grato per il loro supporto in questa nuova avventura. Stiamo costruendo un programma molto ambizioso per il 2022 e non vedo l’ora di cominciare».

Per Paolo Delprato, ceo e presidente di Racing Force Group, «dopo aver scritto la storia del motociclismo, il talento assoluto di Valentino è pronto per affrontare da protagonista anche il mondo delle competizioni automobilistiche. Poterlo supportare a trasformare questo suo nuovo sogno in realtà è un nostro motivo di grande orgoglio, condividendo con lui e tutto il team di VR 46 gli stessi ideali e lo stesso entusiasmo per questo sport».

«La passione di Valentino per il suo lavoro va oltre ogni descrizione – commenta Luigi Rossi, marketing manager di Racing Force Group – lui vive di motorsport. Aiutarlo a sviluppare il suo equipaggiamento è un piacere assoluto, raramente si incontrano piloti con un tale livello di attenzione al minimo dettaglio, anche tra i grandi campioni come lui. È una gioia e allo stesso tempo uno stimolo a dare sempre il massimo».