Un centinaio di agenti di viaggio e venti tra compagnie aeree, tour operator, enti di promozione turistica delle destinazioni, compagnie croceristiche e altri partner dell’aeroporto: è il bilancio della terza edizione dell’Open Day dell’Aeroporto di Genova, che si è svolto oggi al Tower Genova Hotel.

L’iniziativa è nata nel 2017 per favorire l’incontro tra le agenzie di viaggio del territorio e tutti i protagonisti della filiera dei viaggi. L’ultima edizione si era svolta nella primavera del 2019.

«La partecipazione dei partner e degli agenti di viaggio è stata in linea con quella del 2019 – commenta Piero Righi, direttore generale dell’Aeroporto di Genova – un segnale di fiducia nella ripartenza e nelle opportunità dei servizi disponibili sul nostro scalo. Riteniamo fondamentale la collaborazione con le agenzie, che nella nostra regione rappresentano un importante punto di riferimento per i viaggi di individuali e aziende.»

Hanno partecipato all’Open Day dell’Aeroporto di Genova le compagnie aeree Ita Airways, KLM, Lufthansa, Volotea, Vueling, Air Canada, Fly LeOne; gli enti di promozione turistica delle destinazioni Belgio, Catalogna, Repubblica Ceca, Fiandre, Grecia, Malta, Vallonia; altri partner come MSC Crociere, Disneyland Paris, Genovarent, Puntogrill, Tea Service, Tower Genova Airport & Conference Center, Glamour Tour.

L’Aeroporto di Genova è in costante contatto con tutte le compagnie aeree europee e prosegue nel suo lavoro di recupero della connettività e del percorso di sviluppo avviato prima della crisi pandemica. Tra le novità più significative già annunciate e in vendita vi sono l’incremento da 2 a 3 voli giornalieri del collegamento Ita tra Genova e Roma, da fine marzo (con un quarto volo giornaliero già in vendita da inizio giugno), l’avvio dei voli Ryanair per Lamezia Terme e Manchester (a fine marzo) e successivamente Vienna (a inizio giugno), così come la prosecuzione del collegamento di Vueling con Parigi Orly anche nella stagione estiva e la ripartenza del volo per Barcellona, sempre di Vueling, a partire dal 2 aprile. A oggi le città raggiungibili con volo diretto dal Cristoforo Colombo sono 21, di cui 9 in Italia e 12 all’estero, con quattro rotte servite da più vettori (Napoli, Catania, Parigi e Tirana).