Msc Crociere ha annunciato oggi che per la prima volta una delle sue navi con base a New York sarà operativa per tutto l’anno.

Msc Meraviglia avrà come homeport New York a partire da aprile 2023 per crociere in partenza verso Caraibi, Bermuda, New England e Canada. Molte delle crociere in partenza da New York faranno tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve – isola privata della compagnia alle Bahamas.

Il posizionamento di questa nave è destinato a rafforzare la presenza di Msc Crociere nel mercato nordamericano, arricchendo l’offerta di navi e itinerari in partenza sia da Miami che da Port Canaveral, Orlando, in Florida e garantirà agli ospiti l’opportunità di estendere la loro vacanza con un soggiorno a New York prima o dopo la crociera.

Msc Crociere sta sviluppando nuovi pacchetti che offrono un’esperienza completa includendo delle opzioni di voli convenienti, un hotel a 4 stelle con colazione e altri servizi utili come l’escursione pre-crociera, il pre-check-in della crociera in hotel, il servizio bagagli dall’hotel alla cabina della nave e i trasferimenti.