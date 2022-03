Amt è uno dei partner del progetto MobiSpaces (EU 101070279), inserito nell’ambito del programma Horizon Europe, la cui cordata europea è composta da 25 soggetti, tra cui società pubbliche e private specializzate in IoT, cyber security e mobilità intermodale.

MobiSpaces mira a valutare l’impatto della manutenzione predittiva nei confronti del servizio al cittadino, per migliorarne l’affidabilità e renderlo sempre più rispondente alle esigenze del pubblico. La manutenzione predittiva consentirà, infatti, di integrare e analizzare con algoritmi di intelligenza artificiale i dati provenienti dai diversi sistemi meccanici ed elettrici dei mezzi per individuare, in maniera probabilistica, le aree in cui è necessario intervenire preventivamente. In questo modo sarà possibile, con una politica manutentiva mirata, aumentare l’affidabilità dell’intero sistema di tpl cittadino.

Il progetto rappresenta un’occasione importante per Amt per acquisire conoscenze specifiche sui temi della manutenzione predittiva e valutare le modalità di applicazione alle diverse tipologie di mezzi di trasporto gestiti. MobiSpaces fa riferimento alla nuova programmazione europea, Horizon Europe, e Amt è uno dei primi soggetti in Italia ad aver conseguito un progetto approvato e finanziato da questo nuovo canale di investimento.

«Avere ottenuto un finanziamento da parte del Programma Horizon – dichiara Marco Beltrami, presidente di Amt – è un grande riconoscimento per Amt. Il programma Horizon premia progetti che non sono semplice applicazioni di tecnologie già note ma che sviluppano ed esplorano nuove opportunità e, quindi, fortemente innovativi. La manutenzione predittiva, oggetto di questo progetto, aiuta ad elaborare e interpretare tutte le informazioni fornite dai sistemi di bordo per cogliere segnali di possibili degradi e quindi intervenire preventivamente. Con questo progetto potremo capire come modificare le nostre politiche e attività di manutenzione e rendere il servizio sempre più affidabile».

MobiSpaces è finanziato dall’Unione Europea per un importo superiore ad 8 milioni di euro (8,808,062.50) e verrà sviluppato nell’arco dei prossimi 3 anni. Per Amt si tratta di un finanziamento di circa 300 mila euro.