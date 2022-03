Alla Spezia sta per riaprire la storica sala dell’ex cinema Odeon, oggi sede della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, in via Firenze. A 15 anni dalla fine delle proiezioni, dopo un lungo periodo di lavori, nel 2017 è stata inaugurata la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, sede dell’archivio multimediale. E da quest’anno all’interno ritorneranno anche le proiezioni cinematografiche.

«Il cinema ritorna nel quartiere dell’Umbertino nell’ex cinema Odeon, ora Mediateca Regionale Ligure – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – siamo in controtendenza rispetto alla situazione italiana e ci facciamo promotori che dalla Spezia parta un segnale chiaro e forte che siamo dalla parte della cultura, siamo dalla parte del cinema, e che senza cultura il Paese non potrà mai riprendersi seriamente. Da questo mese ha inizio una programmazione non solo d’archivio ma anche in linea con le ultime uscite nelle sale, dando un messaggio chiaro di voler portare la cultura al centro in tutta la città e in particolare nel quartiere storico e popolare dell’Umbertino».

Il cinema Odeon, situato nel quartiere di Piazza Brin, fu inaugurato negli anni cinquanta. Dotato di una platea con 475 posti e di una galleria con 160, aveva un palcoscenico fisso con tre camerini e relative luci di scena. Con il progetto di recupero sono stati conservati i caratteri peculiari dell’edificio così da non snaturarlo e da perpetuare il simbolo di una memoria collettiva. Fulcro del progetto è la sala consultazione principale (225 mq): un triplo volume di altezza oltre 10 metri, illuminato da un lucernaio posto in copertura di circa 40 mq. Questi locali sono adiacenti agli archivi dei materiali e consentono una facile consultazione dei documenti disponibili. Una sala espositiva di 84 mq per mostre e simili è collocata sul retro dell’edificio, prospiciente il cortile interno. Ai due livelli superiori, a cui si accede tramite scala in acciaio a giorno che ingloba al suo interno l’ascensore a vetri, si trovano gli uffici e tre stanze destinate ad attività formative e incontri. Dall’ingresso principale, lato via Firenze si accede, attraverso due scale simmetriche, alla sala cinematografica collocata fra il primo e secondo livello dell’edificio, ricavata nello spazio dove era collocata la vecchia “galleria” dell’ex cinema Odeon, per un totale di 143 posti a sedere.

Il progetto intende animare tale sala con una ricca programmazione che, oltre a valorizzare i tesori contenuti nell’archivio, vuole essere in linea con le uscite nazionali di film di qualità (anteprime ed eventi in contemporanea nazionale). Saranno inoltre organizzate rassegne a tema, cineforum e programmazioni per famiglie oltre ad incontri con registi e giornalisti rivolti agli studenti degli istituti scolastici cittadini e a tutti coloro che amano il cinema.

Il 18 marzo riaprirà quindi la sala dell’ex cinema Odeon con il film “L’ombra del giorno”, prima visione per la città della Spezia.