È stato pubblicato il bando per il contributo affitti emesso dal Comune della Spezia.

È possibile inoltrare la domanda dall’1 al 30 aprile e la documentazione, bando e modello di domanda, è visionabile qui.

Per la presentazione della domanda è prevista l’obbligatorietà del possesso di Spid (sistema pubblico di identità digitale) o Cie (carta di identità elettronica), per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione).

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente dall’interessato mediante i servizi onine di Spezia Risorse spa.

Per aderire al bando – che prevede un contributo totale di 752.770,11 euro – è necessario essere residente nel Comune della Spezia, non essere titolari di case di proprietà, di essere in possesso di un regolare contratto d’affitto, di avere un Isee fino a 16.400 euro oppure un Isee di 35 mila euro ma certificando che l’importo ha subito una riduzione del 25% a causa della pandemia da Covid.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:

Ufficio cittadinanza ai seguenti numeri di telefono: 0187 745614; 0187 745642

Da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 10:30.

Sportello sociale casa: recapito 329 5829917 nei seguenti giorni: lunedì 9.00 – 13.00

martedì 14 – 18; venerdì 9 – 13.

Sportello immigrazione recapito 379 1891268 nei seguenti giorni: Mercoledì dalle 14 alle 17; venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Solo in caso di accertata impossibilità ad accedere al servizio online, sarà possibile un supporto tecnico alla compilazione, previo appuntamento, telefonando ai numeri qui sopra.