Intesa Sanpaolo mette a disposizione nuove misure finanziarie immediate per supportare le pmi energivore e quelle con fatturato derivante in larga parte dall’export, specie verso Russia e Ucraina. Lo straordinario aumento dei prezzi non solo dell’energia, ma anche delle altre materie prime e l’impatto sul fatturato delle imprese esportatrici, motivano nuove soluzioni finanziarie, destinate alla gestione sia del rischio connesso all’aumento del prezzo di energia e gas, sia dei mancati incassi e della conseguente riduzione di fatturato.

Alla luce dell’attuale scenario economico e del contesto internazionale, dell’aumento dei prezzi e del difficile approvigionamento di materie prime in alcuni settori, con l’obiettivo di supportare i fabbisogni di liquidità per i pagamenti e di garantire la continuità produttiva delle pmi, il primo gruppo bancario italiano interviene con due soluzioni:

finanziamento a 18 mesi e 6 mesi di pre-ammortamento destinato a coprire il costo delle bollette passate e future. È una iniziativa che in un contesto di aumento dei costi consente alle imprese di mantenere liquidità rateizzando i pagamenti a fronte di uno scenario di instabilità;

consulenza su copertura dai rischi sulle commodity, in particolare sulla variazione del prezzo dell’energia e del gas, con particolare riferimento a imprese maggiormente esposte a tali variazioni (cosiddetti settori energivori: siderurgia, ceramica, cartiere), garantendo coperture graduali per mitigare la volatilità dei prezzi.

Le soluzioni sono in linea con il decreto del 18 febbraio che aggiunge alle misure straordinarie anche la finalità da crisi energetica, estendendo le garanzie pubbliche ai finanziamenti per la gestione dei costi dell’energia.

Inoltre, nel contesto della crisi internazionale sono stati predisposti interventi a favore delle imprese esportatrici verso la Russia e l’Ucraina: il valore dell’export verso questi due paesi infatti è di circa 9 miliardi di euro e i settori maggiormente coinvolti sono quelli della Meccanica, della Moda, del Sistema Casa e dell’Agroalimentare. Il rischio potenziale per questi settori riguarda in particolare la possibilità di non incassare i crediti già maturati e la riduzione del fatturato. In questo quadro le misure di supporto sono:

finanziamento, a condizioni agevolate, della durata di 18 mesi -1 giorno, con 6 mesi di preammortamento, per coprire le esigenze di liquidità derivanti dalla crisi attuale;

sospensione delle rate (limitatamente alla quota capitale) per i finanziamenti in essere a 24 mesi (36 mesi per le imprese cerealicole)

Intesa Sanpaolo prevede un ciclo di incontri informativi con le imprese, soprattutto con le pmi,nell’ambito dell’accordo con Confindustria, per approfondire il contesto di mercato e le soluzioni di copertura per la gestione del rischio finanziario.