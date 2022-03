Anche la stazione di Vado Ligure, primo distributore stradale di gnl in Liguria, accetta la carta AS 24, specializzata da oltre 30 anni nella distribuzione di carburante e nell’offerta di servizi per i professionisti del trasporto.

Il network dell’azienda si arricchisce così di una stazione strategica, non solo perché è la prima della Liguria, ma anche per la posizione in una delle principali direttrici viarie al valico di Ventimiglia, al confine con la Francia, sullo snodo del casello autostradale di Savona, un’area che registra in media un afflusso considerevole di traffico di mezzi pesanti dal nord-ovest.

L’impianto, che risulterà di supporto per un futuro centro di snodo previsto sul Porto di Vado Ligure, è dotato di corsie multiprodotto per ottimizzare le soste: gasolio, AdBlue®, gnl.

Marco Cassago, managing director AS 24 Italia, spiega: «Inizialmente l’offerta era limitata al solo gasolio, oggi il ventaglio si è allargato. Nel 2007 è arrivato presso i punti vendita l’AdBlue®, una soluzione imprescindibile per il professionista al volante e nel 2019 è stata la volta del gnl. Oggi possiamo contare su 45 distributori di gnl, di cui 23 in Italia, prodotti di alta qualità e soluzioni multienergetiche per tutti gli operatori del trasporto».