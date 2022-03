La Liguria sarà protagonista di due tappe del Giro d’Italia 2022, in programma dal 6 al 29 maggio: un arrivo a Genova (il 19 maggio) e una partenza, a Sanremo (il 20 maggio).

Già dalla sua prima edizione, nel 1909, la corsa rosa approdò a Genova con un arrivo e una partenza. La Liguria ha ospitato cinque volte anche la Grande Partenza del Giro (1980, 1987, 1992, 2004 e 2015 tutte a cronometro individuale o a squadre). La grande novità, relativamente alla tappa di Genova, sarà il passaggio dei ciclisti in gara sul nuovo Ponte Genova San Giorgio prima dell’arrivo in centro.

12esima tappa, 19 maggio: Parma-Genova, 202 km – 2600 m

Tappa di media montagna adatta alle fughe. Prima parte in costante ascesa fino a entrare in Liguria dal Passo del Bocco. Veloce discesa su Carasco per entrare in Val Fontanabuona che verrà percorsa verso est sempre in leggera ascesa fino a Ferriere dove inizia la salita della Colletta di Boasi. Discesa su Bargagli e Cavassolo e una volta entrati nel territorio di Genova si scala il breve, ma impegnativo, Valico di Trensasco. Giunti a Bolzaneto la corsa percorre un breve tratto di autostrada superando il Torrente Polcevera sul nuovo Ponte Genova San Giorgio. Arrivo in centro in leggera ascesa in via 20 Settembre.

13esima tappa, 20 maggio: Sanremo-Cuneo, 150 km – 1450 m

Tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo estiva del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

«Dopo sette anni – sottolinea Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia – riporteremo di nuovo un traguardo nel capoluogo, con una tappa molto impegnativa di media montagna che parte da Parma, col finale nel centro città transitando prima sul nuovo Ponte San Giorgio. La Liguria è terra di ciclismo e di grandi campioni che hanno dato lustro al Giro d’Italia e non solo. Sono certo che sarà una due giorni emozionante, sia dal punto di vista sportivo sia da quello emotivo».

Un evento che rappresenta anche un veicolo di promozione turistica per la Liguria, e il made in Italy in generale: «La corsa rosa richiamerà tanti appassionati di ciclismo e assicurerà una grande visibilità al nostro territorio, grazie alla diretta televisiva seguita da migliaia di spettatori», ricorda Giovanni Toti, presidente della Regione.

La Liguria ha ospitato finora 104 arrivi di tappa: è una delle 10 regioni con più di 100 arrivi. Il primo arrivo nella nostra regione fu la sesta tappa del primo Giro, l’edizione 1909, con la Firenze-Genova del 25 maggio, vinta da Giovanni Rossignoli dopo 294 km e quasi 11 ore di gara (10h56′). Sono 7 gli atleti liguri ad aver vinto tappe al Giro d’Italia: tra coloro che hanno vinto di più, Alessandro Petacchi con 22 successi, seguito da Giuseppe Olmo con 20.