Dal 20 giugno al 15 luglio Genova ospiterà Genoa Entrepreneurship School, il primo programma di accelerazione per ottenere una doppia certificazione da due delle migliori università del mondo, una americana e una europea.

Si tratta di un corso di accelerazione estivo di quattro settimane che nasce dalla collaborazione tra Georgetown University – McDonough School of Business (Washington DC, USA), l’Università di Genova (UniGe), il Comune di Genova (in particolare, l’assessorato alle Politiche Culturali, Politiche dell’Istruzione, Politiche per i Giovani) e partner quali Camera di Commercio di Genova, Erg, 777 Partners e Banca Passadore.

Genoa Entrepreneurship School nasce dall’esigenza di Guglielmo Schenardi, giovane startupper genovese, di aiutare giovani studenti e aspiranti imprenditori che vogliono iniziare a creare la propria impresa quando frequentano ancora all’università. Schenardi ha creato la sua start up, Rita Personal Data, durante i suoi studi. E come lui, circa il 50% degli studenti vorrebbe avviare la propria impresa durante l’università, ma è difficile abbinare studi e imprenditorialità, anche perché il sostegno al potenziale sviluppo è raramente sufficiente.

Per questo motivo, il programma pilota Genoa Entrepreneurship School cerca di offrire una soluzione al problema, unendo le forze e le competenze di due università (UniGe e la McDonough Business School di Georgetown University) ai differenti punti di vista internazionali per realizzare un corso ibrido tra un programma accademico e uno di accelerazione.

Per quattro settimane i partecipanti seguiranno le lezioni tenute dai professori delle due università e interagiranno con mentori internazionali: tra i partecipanti, ceo, fondatori di startup, esperti di business e altre figure provenienti da prestigiose università americane, come Stanford, Harvard e UC Berkeley, e da aziende come Google, Meta e Microsoft. Ci saranno anche giovani professionisti nominati tra i migliori “30 under 30” da Forbes.

Genoa Entrepreneurship School punta a trovare il migliore modo per imparare e innovare allo stesso tempo. La sua missione è quella di aiutare i giovani imprenditori a prosperare e creare qualcosa di significativo per il mondo di domani, con una grande attenzione alla sostenibilità e alla città sostenibile.

In particolare, il programma offre tre aree di applicazione per idee imprenditoriali relative all’energia, alla logistica e alla vendita al dettaglio. Comune denominatore del progetto, l’internazionalità. L’unico requisito per partecipare è avere un’idea.

Per informazioni:

Guglielmo Schenardi

Email g.schenardi@genoaes.com

Mobile and whatsapp: +39 348 3819265