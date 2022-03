La Keller Williams, società di franchising immobiliare tra i leader mondiali, presente in Italia dal 2019, arriva anche a Genova con KW Riviera: il suo quinto market center italiano apre in via Ippolito D’Aste 1.

Società di franchising immobiliare più grande al mondo (circa 200 mila agenti presenti in oltre 50 Paesi), più tecnologica (1 miliardo di dollari di investimenti nel tech) e leader in Usa sui volumi di fatturato e vendite, la Keller Williams è anche l’unico gruppo immobiliare al mondo scelto da Google e Facebook come partner.

In Italia la Keller Williams ha aperto, oltre Riviera, altri quattro market center, cuore pulsante della struttura, che fungono da punto di riferimento e possono convogliare centinaia di agenti e professionisti del settore: si trovano a Roma, Milano, Firenze e Perugia.

Quello di Genova «sarà il punto di riferimento per tutta la provincia genovese e l’idea è quella di vederlo crescere e divenire un polo ove possano convergere centinaia di associati – gli agenti immobiliari – nonché altre professionalità del mondo immobiliare come avvocati e architetti», spiega Marco Sipione, national operating principal di KW.

Alta professionalità, sviluppo tecnologico e interscambio continuo di informazioni sono alcuni dei punti chiave della politica e del modello KW ma non sono gli unici. La KW punta molto anche sulla formazione degli agenti, con corsi dedicati sia alla loro crescita personale, sia alla crescita professionale e che vanno a toccare tutte le fasi operative.