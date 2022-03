Valore della produzione 17,6 milioni di euro, +30% (fy2020 13,6 milioni), ricavi 14,8 milioni, +38% (fy2020 euro 10,8 milioni), ebitda: 3,1 milioni, +18% (fy2020 euro 2,7 milioni), risultato netto 1,1 milioni +13% (fy2020 euro 0,9 milioni). Sono i dati salienti del progetto del bilancio civilistico e del bilancio del gruppo Fos al 31 dicembre 2021 approvati dal cda.

La posizione finanziaria netta è cash positive a 1,7 milioni (fy2020 cash positive euro 1,6 milioni), in crescita anche l’occupazione con 216 risorse complessive, rispetto alle 177 al 31/12/2020 (+22%).

Tali risultati verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti prevista in prima convocazione il 27 aprile 2022 e, occorrendo, il 5 maggio 2022 in seconda convocazione.

Nel 2021, il gruppo ha continuato la propria crescita registrando un valore della produzione pari a 17,6 milioni (+30% rispetto a 13,6 milioni al 31 dicembre 2020). Tale crescita è stata generata sostanzialmente dal rafforzamento del posizionamento e dall’ampliamento della base clienti in tutte le linee di ricavo, da un ampliamento dei servizi in modalità SaaS e outsourcing IT, dalla diversificazione delle aree di intervento per la linea Communication Technology, in particolare in ambito Biomedicale, dai nuovi progetti in ambito Ingegneria e Ricerca e Sviluppo e dalla nuova linea di ricavo Digital Learning.