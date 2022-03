A seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Siffredi, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, ogni sera dalle 23 alle 5, le linee 1 e N2 di Amt modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Menotti proseguono per via Hermada, via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba, via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguono per via Guido Rossa, rotatoria San Giovanni D’Acri, via Superba, via Pionieri d’Italia e via Siffredi dove riprendono regolare percorso.

Amt precisa che sui percorsi alternativi in entrambe le direzioni non vengono effettuate fermate.

Inoltre, per l’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bolzaneto per lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, domenica 20 marzo, per l’intera giornata, le linee 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea.

Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Campora: percorso regolare.