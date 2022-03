Un protocollo d’intesa tra Ice Agenzia e Regione Liguria per collaborare e portare più imprese sui mercati internazionali. Lo hanno firmato nel Paglione Italia di Expo Dubai, nell’ambito del Regional Day dedicato alla Liguria, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente di Ice, Carlo Maria Ferro, alla presenza anche del presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e dell’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti.

«La Liguria ha un enorme potenziale – dice il presidente di Ice Ferro – e, come in tutto il paese, questo potenziale è fatto da piccole e micro imprese verso le quali l’Agenzia ha avviato da tempo un nuovo impegno per la gratuità dei servizi e degli spazi fieristici. Pensiamo che lavorando insieme con le Regioni possiamo offrire questi servizi a un maggior numero di imprese. E poi la qualità del prodotto, l’innovazione e il saper fare sono i valori che da secoli caratterizzano le imprese italiane e liguri e ci porteranno a vendere di più nel mondo».

Ferro ha ricordato anche alcuni dati relativi all’export: «È un momento di soddisfazione per i risultati dell’export che nel 2020-2021 hanno raggiunto livelli record per l’Italia, con 516 miliardi di euro, il 7,5% più alti del 2019, quindi del periodo pre-covid. Per la Liguria la soddisfazione è ancora maggiore, con una crescita dell’export del 10,5% rispetto al 2019».

«Sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, non solo attraverso la promozione del territorio e delle sue eccellenze e peculiarità, ma anche attraverso il potenziamento della ricerca, dello sviluppo sostenibile e delle conoscenze digitali che favoriscono i processi di innovazione tecnologica dell’imprenditoria regionale – aggiunge l’assessore Benveduti – rappresenta un’importante leva strategica in grado di creare sviluppo e migliorare la competitività del nostro sistema economico. L’intesa con l’Agenzia Ice è volta a garantire un maggior coordinamento tra le azioni regionali programmate per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e le attività previsti nell’ambito dei Piani di promozione del made in Italy. Regione Liguria ha attuato, tramite Liguria International, politiche a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, mediante l’attuazione di bandi e la realizzazione di specifici progetti. E, in continuità con tali attività intende procedere ad apposite misure nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2021-2027».

Il presidente Toti ha incontrato anche una delegazione di imprenditori liguri che vivono e lavorano a Dubai e negli Emirati.