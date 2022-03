Il Partito Europei Liberali partecipa alle elezioni comunali di Genova.

Nella lista Toti per Genova sarà candidato il coordinatore provinciale di Genova Giuseppe Vignera, manager commerciale nel gruppo Stellantis e con la passione per la politica e la comunicazione.

«Siamo felici, dopo Parma − ha detto il presidente del Partito Francesco Patamia − dove il Partito Europei Liberali sosterrà il sindaco uscente Pietro Vignali, essere qui a Genova per sostenere il sindaco Marco Bucci, con un nostro candidato, in funzione dell’egregio lavoro svolto in questi anni di amministrazione della città. È una prova per noi importante per l’importanza della città e per l’alto profilo politico anche a livello nazionale».

«Il 9 dicembre 2021 − aggiunge Vignera − avevo confermato personalmente al sindaco Marco Bucci, nel suo ufficio a Tursi, la fiducia a nome del mio partito e l’impegno a sostenerlo. Oggi sono felice di essere stato designato a rappresentare il Partito Europei Liberali nella lista di Toti per Genova, come candidato nel consiglio comunale della mia città. Genova ha un grande spirito liberale, aleggiano ancora forti il ricordo dell’avvocato Alfredo Biondi e dell’avvocato Gustavo Gamalero che tanto hanno dato al liberalismo nazionale e genovese. Il mio intento è quello di poter risvegliare con forza a Genova e in Liguria l’idea liberale della società. Sono inoltre molto felice della collaborazione che si è instaurata tra il sottoscritto e la consigliera comunale Marta Brusone, sono sicuro che porterà ottimi risultati per il successo della lista».