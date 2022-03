Il 2021 di EdiliziAcrobatica si chiude con una crescita dei ricavi consolidati dell’89,9%, a quota 87,67 milioni, e un balzo dell’utile netto, passato da 1,75 milioni a 11,08 milioni, +533%

Commenta Riccardo Iovino, ceo e fondatore della società ligure specializzata in lavori di ristrutturazione su esterni con l’utilizzo della doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth di Milano e su Euronext Growth Parigi: «È stato un anno eccezionale per EdiliziAcrobatica. Un anno durante il quale l’azienda è cresciuta, ottenendo risultati eccellenti, ma non straordinari, perché da almeno 15 anni mette a segno performance che le consentono di crescere a doppia cifra. Certo, i bonus fiscali hanno rappresentato un’occasione che abbiamo saputo cogliere, ma ciò che caratterizza il nostro modo di fare impresa è proprio la capacità di intravedere occasioni in ogni circostanza, anche quella apparentemente meno favorevole».

La posizione finanziaria netta passa da un debito netto di 7,7 milioni nel 2020 a una posizione netta positiva di 3,6 milioni. Proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,3 euro per azione.

Positive anche le prospettive per il 2022: EdiliziAcrobatica prevede di proseguire nel processo di internazionalizzazione che fino a oggi l’ha portata in Francia e Spagna e, sul fronte nazionale, di continuare nel percorso di radicamento capillare sul territorio.