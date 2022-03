Dm, catena di drugstore fondata in Germania nel 1973, inaugura il 24 marzo il suo primo store nella città di Savona, quinto sul territorio ligure e 68esimo in Italia.

dm drogerie markt è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 Paesi con oltre 3.800 punti vendita, più di 66 mila dipendenti e oltre 12 miliardi di euro di fatturato.

Anche nel nuovo store di Savona sarà presente l’offerta di dm, specializzata in prodotti di bellezza e benessere, con oltre 14 mila referenze in continua evoluzione, 655 marchi, di cui 27 brand prodotti in-house.

Il negozio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, si estende in uno spazio di vendita di 287.81 metri quadrati. Garantisce molti dei servizi comuni a ogni punto vendita, tra cui scaffali ad altezza persona e un sistema che facilita l’esperienza di acquisto per gli ipoudenti. Vi lavoreranno sei persone.

Il punto vendita sarà inaugurato all’interno del Complesso San Paolo, nel centro storico della città. I primi 2 mila euro di incasso della giornata verranno devoluti proprio all’ospedale San Paolo, con l’obiettivo di sostenere il reparto di terapia intensiva per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature.

Sarà presente all’apertura anche Francesco Gargiulo, direttore vendite e personale di dm Italia: «La nostra offerta specializzata per la bellezza e il benessere della persona è stata fin da subito apprezzata in Liguria – afferma – dove siamo già presenti con quattro store a Genova. In occasione di questa apertura, vogliamo contribuire anche al benessere della comunità locale in cui ci inseriamo».

La collocazione è strategica: piazza Sandro Pertini 60R, all’interno dell’ex ospedale della città. L’edificio e le aree adiacenti di recente sono stati protagonisti di un’importante opera di riqualificazione, per restituire ai cittadini uno spazio di notevole importanza storica, che gode anche della vicinanza alla Nuova Darsena. La struttura, che ha dato impulso alla Savona ottocentesca, rivive oggi grazie alla nuova funzione di galleria commerciale, sede di uffici e appartamenti.

Dal giorno dell’apertura fino al 27 marzo sono previste alcune promozioni speciali.