Dalmasso eletto segretario regionale del Prc

Sergio Dalmasso è il nuovo segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista.

Dalmasso, classe 1948, cuneese di nascita e genovese di adozione, è un insegnante in pensione che milita nel Partito della Rifondazione Comunista dalla sua fondazione, ha ricoperto incarichi politici, come segretario provinciale della federazione di Cuneo all’inizio degli anni Novanta e degli anni 2000, e istituzionali in qualità di consigliere comunale a Boves (Cuneo) e come consigliere provinciale.

Dal 2005 al 2010 è stato consigliere regionale per la Regione Piemonte.

In questi ultimi anni, all’attività politica ha accompagnato quella divulgativa in quanto autore di diversi saggi e riviste sul movimento operaio.