Banca Carige stanzia 20 mila euro a favore della Caritas diocesana di Genova per dare un supporto concreto all’emergenza Ucraina.

Fin dai primi giorni Caritas è a fianco della Comunità Ucraina per accogliere le famiglie fuggite dal loro Paese, trovare una sistemazione, inviare aiuti mirati alla popolazione rimasta sotto attacco. “30 euro sono sufficienti per sostenere il costo di un giorno di accoglienza per una famiglia”, si legge nella nota di banca Carige.

Per donare è possibile fare un versamento sul conto corrente intestato a Caritas, al seguente Iban: IT81F0617501400000003364480.