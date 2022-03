Approfittiamo del fatto che il primo caldo deve ancora arrivare per proporvi questa ricetta in uso nel Ponente ligure. Perché anticipare il caldo? Perché il nome di questa ricetta nasconde un’insidia per chi cerca piatti leggeri: crema di verdure, ma con un ingrediente un po’ estraneo all’idea di leggerezza e anche poco adatto a chi intenda ridurre o contenere il proprio peso, cioè quasi tutti noi (a meno che non ci si voglia concedere uno strappo, via, ogni tanto si può fare): le costine di maiale! Che qui sono indispensabili non solo per la loro carne ma anche proprio per il grasso che, sciogliendosi durante la cottura, insaporisce le verdure. Dieta mediterranea, va bene, ma non ospedaliera.

Ingredienti: 1,5 kg di costine di maiale tagliate ciascuna in tre pezzi, 400 grammi di patate, quattro carote, due coste di sedano, due cipolle bianche o ramate, 400 grammi di zucca, 300 grammi di fagioli cannellini, un mazzo di bietole, due scatole di pomodori pelati, uno spicchio d’aglio, due foglie di alloro, acqua, sale, olio extravergine di oliva taggiasca. Per i fagioli l’ideale sarebbe il fagiolo giannetto, coltivato nella zona della Val Pennavaire, però non è facile trovarlo, e allora ci si arrangia, provate con i cannellini.

Preparazione: mettete in pentola tutte le verdure tagliate a pezzetti, le foglie di bietole tagliate a striscioline, lo spicchio d’aglio schiacciato e le foglie di alloro. Aggiungete, l’acqua, il sale e due cucchiai d’olio. Quanta acqua? Tenete presente che la bollitura, a pentola coperta, deve durare tre ore e lasciare verdure e carne con poco liquido. Mettete il tutto sul fuoco, e quando l’acqua inizia a bollire aggiungete le puntine di maiale. Lasciare cuocere a fuoco basso e pentola coperta per tre ore. A fine cottura le verdure saranno sfatte, potrete passarle al mixer (dopo avere tolto l’alloro) per farne una crema omogenea. Condite con un filo di olio, se vi piace aggiungete una spolverata di parmigiano, e servite il piatto caldissimo. Accompagnato con un Riviera Ligure di Ponente Rossese

Placet experiri!