Prenderà il via martedì 8 marzo alle 10 nella farmacia in via Sbarbaro a Begato la vaccinazione alle persone fragili, senza fissa dimora, bambini e immigrati. L’iniziativa è il frutto di un accordo siglato tra Comunità di S. Egidio, Regione Liguria, Asl 3 Genovese e Liguria Digitale, già formalizzato nei giorni scorsi.

Sono circa 200 bambini tra i 5 e gli 11 anni e 50 gli adulti tra quelli seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio, a questi si aggiungono alcune decine di persone con indicazione per la terza vaccinazione ma non ancora eseguita.

Grazie alla presenza di operatori di Sant’Egidio e ai vaccini forniti dalla Regione le somministrazioni verranno effettuate inizialmente a partire da tre diverse aree della città: Centro Storico, Valpolcevera, Ca’ Nova, dove la Comunità di S. Egidio è già presente con le sue strutture.