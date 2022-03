Costa Crociere cerca personale a bordo delle sue navi: 500 le posizioni aperte nei servizi di hotellerie delle navi, ovvero tutte quelle attività che vanno a comporre l’esperienza di vacanza proposta all’ospite, come l’intrattenimento, la ristorazione, le escursioni, il benessere.

La nuova ricerca di personale è funzionale al piano di ripartenza della compagnia italiana dopo la pausa per la pandemia, che prevede il rientro in servizio di tutte e 12 le navi della flotta entro la prossima estate.

In totale si tratta di 30 posizioni lavorative diverse, ognuna delle quali prevede un numero differente di posti disponibili: addetto alle escursioni (55 posti disponibili); tecnico del suono (10 posti); programmatore tv (14 posti); animatore (45 posti), assistente capo animatore (35 posti), animatore bambini (45 posti), animatore ragazzi (30 posti) e operatrice di asilo nido per bambini sotto i tre anni (10 posti); bartender (22 posti); disk jockey (8 posti); sommelier (14 posti); casaro (15 posti); istruttore sportivo (20 posti); fotografo (25 posti); personal cruise consultant (10 posti); hostess internazionale (26 posti); direttore risorse umane (4 posti); sales & marketing manager (4 posti); specialty restaurant manager (10 posti); assistente del direttore food & beverage (10 posti); assistente del restaurant manager (5 posti); casinò dealer (30 posti), casinò host (5 posti) e cassiere di casinò (6 posti); hospitality & operation manager (2 posti); addetto all’ospitalità/receptionst (50 posti); learning officer/addetto alla formazione del personale (6 posti); digital assistant (10 posti); media manager (6 posti); hotel controller (5 posti); assistente dell’inventory officer (10 posti); cassiere (11 posti); custom & immigration purser (5 posti); crew purser (5 posti).

La ricerca di personale, che è già aperta e proseguirà sino a fine primavera 2022, avviene tramite candidatura diretta. Per sottoporre la propria domanda per una delle posizioni disponibili basta accedere al sito web della compagnia dedicato al recruiting.

I requisiti richiesti variano a seconda delle figure professionali, ma per tutte sono necessari il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua italiana e inglese, disponibilità a lavorare in team, esperienza pregressa (minimo di 6 o 12 mesi a seconda dei casi) in ruoli analoghi a terra, o meglio ancora se maturata a bordo di navi da crociera.

La selezione delle domande e i colloqui individuali verranno effettuati direttamente da Costa Crociere, coinvolgendo anche gli specialisti dei vari dipartimenti di bordo per i quali sono previste le assunzioni.

Oltre a questa selezione relativa a persone già qualificate, nel corso del 2022 Costa Crociere attiverà in diverse regioni italiane anche corsi di formazione gratuita finalizzati all’assunzione, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ideali per giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati o inoccupati. Le informazioni a riguardo di questi corsi saranno disponibili sempre sul sito web.