Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha bocciato il ricorso contro il concorso pubblico indetto dalla Asl 5 per l’assunzione di 159 operatori socio sanitari e in particolare sull’esito della prova pratica espletata dal 20 al 22 luglio del 2021.

A presentare il ricorso erano stati gli operatori dell’azienda Coopservice che si erano opposti alle modalità di svolgimento del test.

Il Tar ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e in parte lo ha rigettato. Per questa ragione l’azienda sanitaria potrà procedere all’assunzione di 159 oss. E si potrà per questa ragione procedere in tempi brevissimi alle assunzioni che partiranno già dal primo di maggio.

«La sentenza di oggi del Tar della Liguria dimostra che tutto è stato fatto con i giusti criteri e che le azioni sono state svolte in modo corretto – commenta il presidente e assessore alla Sanità della Regione Giovanni Toti – Indubbiamente siamo di fronte a una buona notizia, innanzitutto per la Asl 5 della Spezia e per tutto il territorio: già dall’1 maggio si partirà con le assunzioni a tempo indeterminato di 159 operatori socio sanitari, si tratta di una delle più importanti in campo sanitario degli ultimi anni».

«Asl 5 seguirà le procedure previste dalla normativa concorsuale vigente per assicurare l’assistenza agli ospiti delle nostre strutture – dichiara Paolo Cavagnaro, direttore generale Asl 5 – Ringrazio tutto il personale che si è impegnato nelle prove concorsuali lo scorso anno e che continua ad impegnarsi nella pubblicazione e nell’esecuzione dei concorsi per assicurare la presenza di personale medico e del comparto nei servizi ospedalieri e territoriali».