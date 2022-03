Il Comune di Genova – rappresentato dall’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale e dal consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino – ha firmato un protocollo di intesa con Anaci, l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari.

«La richiesta di questa intesa – spiega Viale – è arrivata direttamente da Anaci e come comune siamo stati felici di accoglierla, perché nasce da un’esigenza che condividiamo: garantire ai cittadini che ogni condominio sia amministrato da professionisti nel pieno rispetto della legge e della legalità. Avere stretti rapporti con la categoria, inoltre, è molto importante perché costituiscono una rete capillare sul territorio e fungono spesso da organo di raccordo con la pubblica amministrazione».

«La stipula di questa intesa – racconta il consigliere Gambino – avrà ripercussioni importanti nella gestione delle emergenze. Immaginate una situazione in cui si debba evacuare un palazzo: la collaborazione con Anaci consentirà, se il palazzo dovesse essere amministrato da loro, consentire di riuscire a contattare tutti gli inquilini in tempi rapidissimi».

«Ringrazio il comune per aver ascoltato questa richiesta – aggiunge Pierluigi D’Angelo, presidente di Anaci Genova -, perché con l’inserimento dello stemma del Comune nelle nostre targhe è un riconoscimento importante per la nostra associazione che, ricordiamo, a Genova gestisce l’82% degli edifici. Una cifra importante».

L’intesa è stata pensata anche in un’ottica di miglior gestione dei piani operativi per le emergenze di ogni tipo predisposti sia dalla Protezione civile che dalla Polizia locale. La possibilità di inserire nei cartelli obbligatori identificativi dell’amministratore di condominio di uno stabile lo stemma del Comune di Genova, darà una maggiore certezza in merito al rispetto della legalità.