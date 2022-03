Isabella Susy De Martini aderisce a Noi con L’Italia e si presenta nella lista civica “Vince Genova” a sostegno della candidatura di Marco Bucci a sindaco del capoluogo ligure, per le prossime elezioni amministrative.

Medico, docente e già parlamentare europea, l’onorevole De Martini è ufficiale medico di bordo. Dopo la laurea in medicina si è specializzata in Neurologia e ha ottenuto la docenza presso la Pennsylvania University di Filadelfia, per poi divenire docente di ruolo all’Università di Genova per le materie di psicologia medica ed economia sanitaria comparata. Ha diretto il Laboratorio di Ricerca Colture di Neuroni alla Clinica Neurologica dell’Università di Genova.

Da Parlamentare europea è stata membro effettivo della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti e della Commissione per gli Affari Esteri e membro sostituto della Commissione per il Bilancio e della delegazione per le relazioni con Israele. Nel 2021, in occasione del Columbus Day, il sindaco Bucci le ha conferito il titolo di Ambasciatore di Genova nel mondo.