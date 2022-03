Ire, Infrastrutture Recupero Energia, Agenzia Regionale Ligure e Cna Liguria hanno avviato un percorso di formazione sui temi dell’energia su efficienza energetica, impianti e gestione dell’energia.

La prima giornata di approfondimento si è svolta martedì 15 marzo ed è stata dedicata all’inquadramento normativo sull’efficienza energetica nel settore edilizio.

In programma altri tre incontri dedicati Strumenti e forme di finanziamento per la riqualificazione degli edifici (22 marzo), Diagnosi Energetica e buone pratiche per la presentazione delle domande di finanziamento a bandi regionali dedicati alle imprese (29 marzo) e il mercato dell’energia (5 aprile). Gli incontri si svolgeranno in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Per informazioni e link contattare info@liguria.cna.it.

Programma Corso Cna marzo-aprile 2022