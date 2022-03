Migliaia saranno le ricette delle cipolle ripiene, questo pianta erbacea si coltiva in tutto il mondo, prospera in una grande varietà di temperature, in paesi dal clima tropicale a quello subartico. In Italia è presente in ogni regione e ne contiamo secondo alcune classificazioni una ventina di varietà, secondo altre una trentina. Naturale che le ricette a base di cipolle siano tante e che quasi ovunque si sia pensato di farle anche ripiene, con ciò che offre il territorio.

La Liguria ha diverse ricette per farcire le cipolle, quella che prevede il tonno l’abbiamo già riportata (vedi qui ), oggi ci occupiamo di una preparazione che prevede due tipici ingredienti della cucina genovese: i funghi secchi e la quagliata.

Ingredienti: 6 grosse cipolle bianche (o ramate), due spicchi d’aglio, 30 grammi di funghi secchi, un uovo, 100 grammi di quagliata, 100 grammi di mollica di pane inzuppata nel latte e ben strizzata, 100 grammi di parmigiano grattato, un cucchiaio di origano, sale, olio extravergine d’oliva.

Preparazione: mettete le cipolle a cuocere in forno per 20 minuti a 250 gradi in una teglia foderata di carta da forno. Così come sono, senza sbucciarle e senza uso di grassi. Toglietele dal forno e lasciatele raffreddare sul tagliere. Apritele in due e toglietene la parte centrale, lasciando lo strato più superficiale e la buccia. Mettete nel tritatutto l’interno delle cipolle, gli spicchi d’aglio tritati, i funghi secchi fatti rinvenire in acqua tiepida, la mollica di pane, il parmigiano, la quagliata, il sale, l’uovo e tre cucchiai di olio. Tritate, aggiungete l’origano e mescolate bene. Dovete ottenere un composto non liquido ma morbido. Con questo composto farcite le cipolle che rimetterete nella teglia foderata di carta. Lasciate cuocere altri 30 minuti a 200 gradi. La buccia farà da involucro protettivo alle cipolle, e poco male se risulterà bruciacchiata, potrete lasciarla come recipiente oppure toglierla prima di portare il piatto in tavola.

Consumate le vostre cipolle farcite quando saranno tornate a temperatura ambiente, accompagnate da un Golfo del Tigullio Bianchetta.

Placet experiri!