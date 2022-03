Il settore dell’autotrasporto è in fermento, le proposte del governo soddisfano solo alcune delle richieste avanzate dalla categoria che attualmente si trova in forte difficoltà innanzitutto a causa del prezzo esorbitante del carburante. «È fondamentale che il governo avanzi delle proposte concrete per far fronte alle complessità che il settore affronta da anni e che, con l’aggiunta dei rincari attuali, sta portando il malcontento a dilagare tra gli operatori del settore» afferma Fabrizio Civallero, segretario nazionale Assotrasporti.

L’urgenza del caro-carburante richiede un intervento immediato, per contrastare gli atti speculativi che hanno portato a questi costi esorbitanti, deve essere sviluppata una proposta per porre un tetto massimo al prezzo del carburante.

Secondo Sandiano, presidente di Assotrasporti, che segue con attenzione la difficile situazione attuale dell’autotrasporto italiano, dichiara: «Assotrasporti, raccogliendo le grida di allarme, della categoria e degli iscritti, si vede costretta a dichiarare lo stato di agitazione. Esprime la massima solidarietà e sostegno per le giuste richieste avanzate dal settore e invita il governo a dare rapida e concreta soluzione alle problematiche. Un tavolo di confronto è sicuramente fondamentale per raggiungere al più presto un obiettivo comune e trovare una soluzione realistica per non rischiare le conseguenze di un fermo del paese».