«Stiamo costruendo, per ora a livello amministrativo, la grande diga nel Porto di Genova anche per la nautica, non solo per le portacontainer o per le crociere. Grazie alla diga amplieremo lo spazio di acqua per la città, con una importante ricaduta economica e occupazionale: un pezzo di questa sarà anche per la nautica da diporto».

Lo ha detto questa mattina Marco Bucci, sindaco di Genova, in apertura di “Road to Expo Dubai – Nautica, la grande bellezza della Liguria”, l’evento organizzato dalla Regione Liguria con Liguria International in vista del Regional Day della Liguria all’Expo di Dubai.

«Questo significa che le nostre infrastrutture, anche grazie alla diga, saranno migliori anche per questo settore. Diventeremo il porto più importante del Mediterraneo».