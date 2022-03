Investitori cauti ma chiusura positiva delle Borse europee al termine di una giornata priva di novità sul conflitto russo-ucraino. Francoforte segna +0,22%, Londra +0,21%, Milano +0,64%. Piatta Parigi (-0,03%).

Spread Btp/Bund a 150 punti (-2,05%).

A Piazza Affari brilla Terna (+3,55%), dopo l’aggiornamento del piano al 2025, bene anche Campari (+3,46%), flop di Iveco (-4,13%), male anche Saipem (-2,47%), dopo la pubblicazione dei conti 2021 e l’annuncio dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Il prezzo del petrolio è tornato a salire: il contratto consegna maggio sul Brent del Mare del Nord guadagna lo 0,63% a 119,78 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti lo 0,72% a 113,15 dollari al barile.

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0987 dollari (1,1013 in avvio e 1,1001 ieri in chiusura), e 134,098 yen (133,96 e 134,42), quando il dollaro vale 122,005 yen (121,61 e 122,19). Il rublo è scambiato a 101,25 per un dollaro (99,25 in avvio).