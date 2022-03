Le Borse europee hanno chiuso in rialzo spinte dalla bozza del piano di pace tra Russia e Ucraina. L’indice stoxx 600segna + del 3,1%, Francoforte +3,76%, Parigi +3,68%, Londra +1,75%, Madrid +1,75%, Milano +3,34%. Cauta Mosca, rimasta allo 0%.

In contrazione lo spread Btp/Bund a 149 punti (-4,87%)

A Piazza Affari del nuovo clima di ottimismo hanno beneficiato in primo luogo le banche, con Banco Bpm +8,73%, Bper Banca +7,34% e Intesa Sanpaolo +6,97%. Bene anche Stm (+7,5%), mentre ha perso terreno Leonardo (-4,86%) sia per i realizzi relativi agli aumenti dei giorni scorsi sia per cautela dopo l’incidente che ha coinvolto un aereo addestratore M-346 in provincia di Como.

Sul mercato dei cambi, l’euro riconquista quota 1,10 dollari in attesa della Fed e vale 1,1005 dollari da 1,0961 ieri in chiusura e 130,40 yen (da 129,55), mentre il rapporto dollaro/yen è a 118,49 (118,23). Rublo in recupero a 98,5 per un dollaro da 106.

Contrastato il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti sale dello 0,58% a 97 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede lo 0,53% a 99,38 dollari.