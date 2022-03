Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,46%, l’Ftse All share un rialzo dello 0,42%. Tra i titoli che guadagnano ci sono Diasorin (+8,3%), Iveco Group (+3,89%), Saipem (+3,14%). In calo Buzzi Unicem (-2,44%), Terna (-1,91%) e Banco Bpm (-1,39%).

Mercati azionari europei tutti in territorio leggermente positivo in avvio di giornata: Londra ha aperto in aumento dello 0,4%, Parigi dello 0,5% e Francoforte dello 0,3%.

Chiusura ampiamente positiva per i mercati asiatici, in particolare Tokyo ha terminato a +3,4%. Apprezzata anche la ‘solidità’ della Fed, che ha confermato il suo programma di politica monetaria pur in un quadro di guerra.

Petrolio in rialzo in avvio di giornata: il Wti è a 96,51 dollari (+1,55%) mentre il Brent, dopo un picco poco oltre i 100 dollari al barile, è trattato a 99,81 dollari (+1,83%).

Nei cambi partenza stabile per l’euro dopo la decisione della Fed ieri sera di alzare il costo del denaro negli Usa. La moneta unica passa di mano a 1,1034 dollari (-0,01%) e a 131,03 yen (+0,01%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto stabile a 149 punti base. Il rendimento è a +1,89%